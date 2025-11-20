Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çekya’da tren kazası

ÇEKYA'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 km güneyinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çekya’da tren kazası

Çekya'nın başkenti Prag'ın yaklaşık 132 km güneyindeki Ceske Budejovice bölgesine bağlı Zliv ile Divcice kasabaları arasındaki hatta iki yolcu treni çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı. Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olay yerine acil durum hizmetleri müdahale ediyor ve yolcular tahliye ediliyor. 3 kişinin ağır, yaklaşık 40 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaza ile ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Demir Yolu Müfettişliği olayı araştırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamboçya'da otobüs kazası: 13 ölü, 24 yaralıKamboçya'da otobüs kazası: 13 ölü, 24 yaralı
Venezuela'da petrol tesisinde patlamaVenezuela'da petrol tesisinde patlama

Anahtar Kelimeler:
Çekya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.