Adliyeden 147 milyon TL'lik altın ve gümüş çaldı! Arkadaşlarına son mesajı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de eşi benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Adliyede görevli memur 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çaldı. Toplam çalınan bedel 147 milyon TL değerinde. Şüphelinin işe gelmemesi dikkat çekince olay ortaya çıktı. Ayrıca eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım'da İngiltere'ye gittiği belirlendi. Hırsızlık şüphelisin arkadaşlarına attığı son mesaj ise akıllara durgunluk verdi.

Ufuk Dağ

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal T. tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Erdal T.’nin çalışma arkadaşlarından bazılarına olay sonrası "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İŞE GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

KASALAR BOMBOŞ ÇIKTI

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

TÜM PERSONELİN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

147 MİLYON TL DEĞERİNDE

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

OLAYDAN SONRA ATTIĞI MESAJ

Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
