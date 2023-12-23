Çekya'daki katliamda çarpıcı detay! Katil günlüğüne satır satır yazmış: Gelecekte hep bir manyak olacağımı düşündüm

Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 14 hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Prag Polis Müdürü Petr Matejcek düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin tamamının kimliklerinin belirlendiğini ve hayatını kaybedenler arasında 1 Hollanda, 2 BAE vatandaşı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca hayatını kaybedenlerden birinin de Müzik Bölümü Başkanı Lenka Hlavkova olduğunu bildiren Matejcek, “Polisin hızlı müdahalesi daha büyük ölümlerin önüne geçti. Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor“ dedi.

Polis olaya müdahale edilmesi, polisin binaya girişi ve binadakilerin tahliye edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde üniversiteye giren polisin binada bulunanları kontrollü bir şekilde tahliye ettiği görülüyor. Arıca görüntülerde yaralıların sedye ile tahliye edildiği anlaşılıyor.

"HER ZAMAN ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

Polis olayın terörle ilişkili olmadığını ve Kozak'ın ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, saldırganın mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden Rusça bir günlük tuttuğunu yazdı.

Kozak'ın günlüğünde geçen ay Rusya'da gerçekleşen bir silahlı saldırıyla ilgili tüyler ürpertici notlar aldığı ortaya çıktı. Rusya'nın Bryansk kentinde bir okulda iki kişiyi öldürerek intihar eden 14 yaşındaki Alina Afanaskina'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"Okulda silahlı saldırı yapmak ve muhtemelen intihar etmek istiyorum" paylaşımında bulunan Kozak, planını Telegram üzerinden paylaştı. Kozak paylaşımında "Her zaman öldürmek istedim, gelecekte hep bir manyak olacağımı düşündüm." ifadelerini de kullandı.

YAS İLAN EDİLDİ

Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş etmesi sonucu yaşanan 14 can kaybı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yas günü ilan edilmesine karar verildi.

SALDIRI SONRASI İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, polis, dün sabah saatlerinde Kladno’daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle aranmaya başlanan üniversite öğrencisi David Kozak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşmış, babasını öldürdükten sonra üniversiteye gideceğini tespit etmişti.

Kozak’ın derse katılacağı fakülte binasını önlem olarak boşaltan polis, Kozak’ın başka bir binaya girerek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini kaydetti. Polis, Kozak’ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini bildirirken Kozak’ın Kladno’daki evinde yapılan incelemelerde ailesinin olayla bir ilişkisinin olmadığını bildirildi.

OKULA VALİZLE GELDİ, OKULDA CEPHANELİK KURDU

Saldırganın olay yerine bir valizle geldiğini kaydeden polis, valizde kendisine ait ruhsatlı çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu, okulun bir odasını ise cephaneliğe çevirdiğini söyledi.

Ele geçirilen silahlardan yola çıkarak saldırganın daha önce Prag yakınlarında öldürülen bir adam ile 12 aylık bir bebeğin de katili olabileceği düşünülüyor.





