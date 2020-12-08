Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Khole Kardashian’ı diline doladı

Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Khole Kardashian’ı diline doladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 08:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Khole Kardashian’ı diline doladı

Ünlülerin fotoğraflarını kendi tarzıyla yorumlayan Celeste Barber, bu sefer Khole Kardashian’ın fotoğrafını taklit etti. Yarı çıplak fotoğrafı yarım milyondan fazla beğeni aldı.

Avusturalya’nın komedi kraliçesi olarak bilinen Celeste Barber, birebir olarak canlandırdığı Instagram fotoğraflarıyla, sosyal medyanın aslında ne kadar sanal ve gerçeklik taşımayan bir dünya olduğuna işaret ediyor.

CELESTE BARBER'IN PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Çıplaklık konusunda ünlülerle yarışan Celeste Barber’ın hedefinde bu sefer Khole Kardashian vardı. Barber’ın yarı çıplak paylaştığı fotoğraf yarım milyondan fazla beğeni aldı. Instagram'da 7,5 milyondan fazla takipçiye sahip olan komedyen, geçtiğimiz aylarda Candice Swanepoel'in çıplak fotoğrafını taklit ettiği için Instagram tarafından sansürlenmişti. Celeste Barber, paylaştığı yeni bir çıplak fotoğrafla Instagram’ı vücutlar üzerinden çifte standart yapmakla suçladı.

Instagram onu sansürlemişti... Celeste Barber yine rahat durmadı!Instagram onu sansürlemişti... Celeste Barber yine rahat durmadı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!
Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyorKafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! Yeni açıklama geldi

'Dönüşü muhteşem olacak' demişti! Yeni açıklama geldi

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Karayip Korsanları'nın hayranları bu istek karşısında çıldırdı

Karayip Korsanları'nın hayranları bu istek karşısında çıldırdı

İlginizi Çekebilir

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Cinsiyet değiştiren dünyaca ünlü isimler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Diğer Haberler

Göksel’in bas bas bağırdığı depresyonun kapınızı çalıp çalmadığını anlamak için kullanabileceğiniz 15 pratik yöntem!

Depresyona girerken artık haberiniz olacak!

Yurt dışında doğan ve Türkiye’de ünlerini arttıran yerli isimler!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Ağırlığı 10 gram bile değil! Araştırmacılar şaşkına döndüler

Ağırlığı 10 gram bile değil! Araştırmacılar şaşkına döndüler

Balık tuttuğunu sandı oltayı çektiği an dehşete düştü! Siyah bacaklı gizemli canlı...

Oltayı çektiği an dehşete düştü! Siyah bacaklı gizemli canlı...

Tanıştığınız yeni bir insanı tanıma konusunda zorluk yaşıyorsanız sorabileceğiniz 7 soru!

Birini tanımak için sormanız gereken 7 soru!

Mona Lisa tablosunun gizemi çözüldü! Mosa Lisa hakkında bilinmeyen gerçekler!

Mona Lisa tablosu hakkındaki gerçekler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.