Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Khole Kardashian’ı diline doladı

Avusturalya’nın komedi kraliçesi olarak bilinen Celeste Barber, birebir olarak canlandırdığı Instagram fotoğraflarıyla, sosyal medyanın aslında ne kadar sanal ve gerçeklik taşımayan bir dünya olduğuna işaret ediyor.

CELESTE BARBER'IN PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Çıplaklık konusunda ünlülerle yarışan Celeste Barber’ın hedefinde bu sefer Khole Kardashian vardı. Barber’ın yarı çıplak paylaştığı fotoğraf yarım milyondan fazla beğeni aldı. Instagram'da 7,5 milyondan fazla takipçiye sahip olan komedyen, geçtiğimiz aylarda Candice Swanepoel'in çıplak fotoğrafını taklit ettiği için Instagram tarafından sansürlenmişti. Celeste Barber, paylaştığı yeni bir çıplak fotoğrafla Instagram’ı vücutlar üzerinden çifte standart yapmakla suçladı.



