Instagram onu sansürlemişti... Celeste Barber yine rahat durmadı!

Celeste Barber açtığı Instagram hesabıyla ünlülerin meşhur fotoğraflarını ti’ye alıyor. Aynı pozları çeken Barber, ünlülerin verdiği pozların ciddiye alındığını ve normal hayatta kimsenin öyle şeyler yapmayacağını savunuyor.

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, geçtiğimiz aylarda ünlü model Candice Swanepoel'in çıplak fotoğrafını taklit ettiği paylaşımı Instagram tarafından topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle uyararak sansürlemişti. Instagram sansürüne hem komedyen hem de birçok takipçi konuya tepki göstermişti.

38 yaşındaki kadının hedefinde bu sefer Hailey Bieber vardı. Hailey Bieber’in fotoğrafını “Sadece her şeyi kontrol ediyor” notuyla paylaşan kadının fotoğrafı yine beğeni rekorları kırdı. Celeste Barber’ın cesaret isteyen parodi paylaşımları dünya çapında ilgi çekiyor.



