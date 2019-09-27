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Çelik yıkılan camiyi paylaştı! 'Bu camiyi yapan adam...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Çelik dün gerçekleşen 5.8'lik deprem sonrasında minaresi yıkılan caminin fotoğrafını paylaştı ve duygularını ifade etti.

Çelik yıkılan camiyi paylaştı! 'Bu camiyi yapan adam...'

Dün gerçekleşen deprem sonrasında İstanbul halkı korku dolu anlar yaşarken böylesi bir depremde can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Avcılar’da bulunan bir cami minaresinin yıkılması güne damga vuran üzücü görüntülerden olurken, şarkıcı Çelik bu talihsiz olayla ilgili önemli satırlar içeren bir paylaşımda bulundu.

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“DÜŞÜNEBİLEN DÜŞÜNSÜN”

Instagram hesabı üzerinden caminin fotoğrafını paylaşan Çelik altına şunları yazdı: "Bu fotoğrafa bakınca insan çok şey düşünür… Ama insan olan çok şey düşünür… Kuran-ı Kerim'de zaten 'Düşünenler için hikmet vardır' der yani düşünmeyenler için hikmet söz konusu olamaz… Dün bütün televizyonlar bu fotoğrafı gösterdi, ben olsam 'Mimar Sinan' yazar resim bile koymazdım… Açıklamaya falan da gerek yok, düşünebilen düşünsün… Mesela bu camiyi yapan adam ne düşündü merak ederim ben, Mimar Sinan'ı hiç düşünmüş müdür acaba? Daha çok fazlası var, ama yazmayayım ben..."

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