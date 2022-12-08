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Celine Dion milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını gözyaşları içinde açıkladı! 'Katı kişi sendromu' nedir?

08.12.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkısı Celine Dion, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını gözyaşları içinde duyurdu. Titanic filmiyle özdeşleşen 'My Heart Will Go On' şarkısını da seslendiren 54 yaşındaki Celine Dion, sadece milyonda bir görülen ve nadir bir nörolojik hastalık olan 'katı kişi sendromu'na (stiff-person sendromu) yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Dion, katı kişi sendromununun, spazmlara sebep olup yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkilediği de belirtti.

Celine Dion milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını gözyaşları içinde açıkladı! 'Katı kişi sendromu' nedir?

Güçlü sesiyle hafızalara yer eden "My Heart Will Go On" , "I Am Alive" ve "All By Myself" gibi ikonik parçalara imza atan şarkıcı Celine Dion, hayranlarını üzen kötü haberi duyurdu. Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı, tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını paylaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, "Stiff Person Sendromu" ya da "Katı Kişi Sendromu" olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Gözyaşları içinde durumunu anlatan efsanevi şarkıcı paylaşımında bu sağlık sorunu nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Dion'un 2023 baharında planlanan gösterileri 2024'e ertelendi ve yaz aylarındaki konserleri iptal edildi.

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"BİR MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir ve bir milyonda bir görülüyor" ifadelerini kullandı. Dion, "Bu hastalık benim mücadele ettiğim bazı kas spazmlarına yol açıyor" diyerek kendisinin ve ailesinin hastalığı yeni yeni öğrenmeye başladığını belirtti.
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Dion, "Maalesef, spazmlar günlük hayatımın her adımını etkiliyor. Bazen yürümekte güçlük çekiyorum ve ses tellerimi normalde şarkı söylerken kullandığım gibi kullanamıyorum." dedi. Sahnede olmayı, hayranlarını görmeyi ve şarkı söylemeyi özleyeceğini belirten Dion, "Gösterilerimde her zaman yüzde 100'lük performans sunarım ama şu anki durumum bunu sağlamaya elverişli değil." ifadesini kullandı.

5 GRAMMY VE 2 ACADEMY ÖDÜLÜ SAHİBİ

5 Grammy ve 2 Academy ödülü bulunan Dion, hafızalara kazınan "I'm Alive" ve "My Heart Will Go On" şarkılarıyla albümleri tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olur. Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" olduğu düşünülüyor.

National Institute for Neurological Disorders (Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü) bu hastalığın özelliklerini "gövde ve uzuvlardaki kaslarda inişli çıkışlı katılık hali ve ses, dokunma ve üzüntü gibi uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet ve bunların tetiklediği kas spazmları" olarak tanımlıyor. Ayrıca sırtta kamburluk ve katılaşma şeklinde anormal duruşlara rastlandığı belirtiliyor. Enstitüye göre, bu hastalığı olan kişilerde, yürüme ve hareket zorluklarının yarattığı engellilik haline ve sokaktaki gürültü, korna sesi gibi tetikleyicilerin spazma ve düşmeye yol açabileceği endişesiyle evden dışarı çıkma korkusuna rastlanıyor.

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