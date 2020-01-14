MAGAZİN
  4. Celine Van Ouytsel'in güzellik yarışmasında iç çamaşırı düştü

Celine Van Ouytsel'in güzellik yarışmasında iç çamaşırı düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Belçika'da önceki gün gerçekleşen güzellik yarışmasında ilginç bir olay yaşandı...

Miss Belçika'da zafer kazanan 23 yaşındaki Celine Van Ouytsel, platformdan inerken ayağı tökezleyip düştü. Düştükten sonra genç kadının sütyeninin düşmesi kafalarda soru işareti yarattı.

Celine Van Ouytsel

Belçika'nın Antwerp kentinden Miss Belçika yarışmasına katılan Celine Van Ouytsel, birincilik tacına layık görüldü. Ancak 23 yaşındaki Ouytsel, yarışmada talihsiz anlar yaşadı.
Fakat etkinlik sırasında genç kadının uzun elbisesinin azizliğine uğrayıp düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Zira gülümseyerek seyircileri selamlayan Celine Van Ouytsel, basamaklarda tökezledikten sonra yere düştü.
Kısa sürede toparlanarak ayağa kalkan genç kadının sütyeni bir anda yere düştü. Bu duruma aldırmadan yürüyüşünü tamamlayan genç manken, “Tekrar ayağa kalkmam gerekiyordu. Hayatta da böyle yapılmaz mı” dedi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, genç mankenin elbisesinin rahatsız göründüğünü söylerken bazı kullanıcılar ise genç mankenin sütyeninin nasıl düştüğünün anlaşılamadığını dile getirdi.
Celine'nin düşme anları sosyal medyada binlerce paylaşım alırken internet kullanıcıları genç kadına destek mesajları iletti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Celine Van Ouytsel, güzellik yarışması,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Olay açıklama! 'Delikanlılık cinsiyetle olmuyor'

Olay açıklama! 'Delikanlılık cinsiyetle olmuyor'

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?

Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?

Jennifer Lopez’in, Hustlers filmindeki rolüne 40 milyon dolarlık dava

Bu rol Jennifer Lopez’in başına iş açtı!

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan'ın dansı olay oldu!

Soğuk havada çekim! Isınmak için çiftetelli...

Damla Ersubaşı estetik iddialarına yanıt verdi: Dudaklarım dolgu değil!

Estetik iddialarına yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.