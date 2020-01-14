Celine Van Ouytsel'in güzellik yarışmasında iç çamaşırı düştü

Miss Belçika'da zafer kazanan 23 yaşındaki Celine Van Ouytsel, platformdan inerken ayağı tökezleyip düştü. Düştükten sonra genç kadının sütyeninin düşmesi kafalarda soru işareti yarattı.
Celine Van Ouytsel
Belçika'nın Antwerp kentinden Miss Belçika yarışmasına katılan Celine Van Ouytsel, birincilik tacına layık görüldü. Ancak 23 yaşındaki Ouytsel, yarışmada talihsiz anlar yaşadı.
Fakat etkinlik sırasında genç kadının uzun elbisesinin azizliğine uğrayıp düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Zira gülümseyerek seyircileri selamlayan Celine Van Ouytsel, basamaklarda tökezledikten sonra yere düştü.
Kısa sürede toparlanarak ayağa kalkan genç kadının sütyeni bir anda yere düştü. Bu duruma aldırmadan yürüyüşünü tamamlayan genç manken, “Tekrar ayağa kalkmam gerekiyordu. Hayatta da böyle yapılmaz mı” dedi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, genç mankenin elbisesinin rahatsız göründüğünü söylerken bazı kullanıcılar ise genç mankenin sütyeninin nasıl düştüğünün anlaşılamadığını dile getirdi.
Celine'nin düşme anları sosyal medyada binlerce paylaşım alırken internet kullanıcıları genç kadına destek mesajları iletti.
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