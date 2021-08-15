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Cem Adrian: Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım

15.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da konser veren Cem Adrian, "Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" dedi. 2 saat sahnede kalan Adrian, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Cem Adrian: Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım
  1. Uluslararası Bursa Festivali’nde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Cem Adrian, konser verdi. Şarkılara ve türkülere getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen Adrian, dinleyicilerini ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ ile selamladı.

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Kendi şarkılarının yanı sıra, sevilen türkülerini de seslendiren Adrian’a, repertuarının bir bölümünde şarkıcı Melis Sökmen eşlik etti. İkilinin, ‘Gemiler’ düeti, ilgi görürken, alanı dolduran binlerce kişi şarkıya eşlik etti. Adrian’ın ‘Sen Gel Diyorsun’ ve ‘Ben Seni Çok Sevdim’ adlı şarkılarında dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve ‘Sarı Gelin’ gibi türküler ise hep bir ağızdan söylendi.

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“BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Alanı dolduranlara teşekkür eden Adrian, “Birbirimizi çok özledik. Gerçekten, şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. O kadar içten söylüyorsunuz ki” dedi.

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“BURSA’DA İLK KONSERİMDE 20 KİŞİ VARDI”

Bursa ile ilgili bir anısını da konsere katılanlarla paylaşan Adrian, “2005 yılında Bursa’daki ilk konserimde 20 kişi vardı, ilk imza günüme kimse gelmedi. O zamanlar, garsonlar peçeteyle imza almıştı. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Cem Adrian
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