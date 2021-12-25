Cem Adrian'ın kucağında poz vermişti!" Geri kafalı değiliz"

Yeni yılın yaklaşmasının ardından her yerde düzenlenen yılbaşı partilerinin biri de önceki akşam Asmalımescit'te Didem Soydan'nın katılımıyla gerçekleşti.

"KESİNLİKLE YALAN"

Takvim gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki manken, parti çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu Burak Deniz'le biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Soydan, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" dedi.

"KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"

Öte yandan ünlü şarkıcı Cem Adrian, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Didem Soydan ile samimi bir pozunu paylaştı. Adrian, 100 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken, Adrian'ın paylaşımına "Yine mi güzeliz" yorumunu yazdı.





