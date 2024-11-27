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Cem Belevi 120 kilodan 90 kiloya nasıl düştü? Sağlıklı yaşam ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 13:44
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Bir süre önce İrem Derici ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cem Belevi İngiltere'de yaşarken 120 kiloya kadar çıktığını söyledi. Belevi 30 kiloyu nasıl verdiğini de açıkladı.

Cem Belevi 120 kilodan 90 kiloya nasıl düştü? Sağlıklı yaşam ve...

Evrim Akın'ın programına konuk olan Cem Belevi deniz manzaralı dubleks evinde samimi açıklamalar yaptı.

2022'de meslektaşı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açan ancak mutluluğu uzun sürmeyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırarak birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi ihanetle suçlanmıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Belevi, İngiltere'de yaşadığı süreçte çok kilo aldığını söyledi.

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120 kiloya kadar çıkan şarkıcı açıklamasında "İngiltere'de ben İzmir çocuğuyum ben kapalı hava sevmem yani bunaldım ve 120 kilolara çıktım" dedi.

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"Ben çok iştahlıyımdır bakma" diyen Belevi devamında ise "30 kilo verdim ben, Caddebostan'da koşarak ve sonra tabii diyet miyet" ifadelerini kullandı.

Belevi sağlıklı yaşam konusunda hassas olduğunu da sözlerine ekledi.

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Cem Belevi
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