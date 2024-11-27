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Ömür boyu garantili Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü
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Ömür boyu garantili Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
27.11.2024 11:30
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Soğuk havalarda sıcak çayınızı, yaz aylarında ise buz gibi içeceğinizi yanınızda taşımak ister misiniz? Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 lt), 20 saate kadar sıcak veya soğuk tutma özelliğiyle her anınıza eşlik ediyor. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi, sızdırmaz yapısı ve pratik tasarımıyla hem şehirde hem doğada kullanıma uygun. Üstelik Gülümseten Kasım indirimleriyle şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor!

Sıcak bir kahveyle uzun bir yolculuğa çıkmak ya da serinletici bir içecekle doğada keyif yapmak için termoslar en ideal yardımcılarımızdan biri. Dayanıklılığı ve üstün performansıyla öne çıkan Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 lt), 20 saate kadar sıcak ve 96 saat buzlu tutma kapasitesi, sızdırmaz yapısı ve paslanmaz çelik gövdesiyle günlük yaşamdan doğa aktivitelerine kadar her anınıza eşlik edecek bir ürün! Bu kaliteli ve şık termos, Gülümseten Kasım indirimleriyle şimdi çok daha uygun bir fiyatla sizleri bekliyor! Eğer bir termosa ihtiyacınız varsa, detaylar için içeriğimize göz atmayı unutmayın.

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Ömür boyu garantili: Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 lt)

Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 lt)

Stanley Klasik Vakumlu Termos (0,75 lt), hem şıklığı hem de dayanıklılığıyla günlük yaşamdan outdoor aktivitelere her anınıza eşlik ediyor. 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvar vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 20 saate kadar sıcak ya da soğuk tutarken, buzlu içeceklerde bu süre 96 saate kadar çıkıyor. BPA içermeyen malzemelerle üretilen termos, sağlıklı ve güvenli bir kullanım sunuyor, ürünün sızdırmaz yapısı sayesinde çantanızda gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz. Yalıtımlı kapağının aynı zamanda bardak olarak kullanılabilir olması, pratikliğe bir artı daha ekliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısı ve ömür boyu garanti avantajıyla, uzun ömürlü bir yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Arabada kullanmak için aldım. Çok memnun kaldım, sabah doldurduğum sıcak su, gün sonunda bile çay, kahve içilebilir haldeydi."

  • "Her gün kullanıyorum. Hiç şüphe duymadan alabilirsiniz. Yıllarca kullanılır, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 27 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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