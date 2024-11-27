Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Girdiğiniz her ortamda fark edilmenizi sağlayacak Versace Eros indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Girdiğiniz her ortamda fark edilmenizi sağlayacak Versace Eros indirimde

Girdiğiniz her ortamda fark edilmenizi sağlayacak Versace Eros indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
27.11.2024 13:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğunuz ortamlarda kalıcı bir etki bırakmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise doğru yerdesiniz! Tam bu noktada devreye giren Versace Eros EDP, Yunan mitolojisinden ilham alan benzersiz notalarıyla güç ve tutkuyu teninizde hissettiriyor. Tazelikle başlayan ve derin bir sıcaklıkla devam eden parfüm, sizi her ortamda ön plana çıkarıyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım indirimleriyle bu baş döndürücü kokuya çok daha avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın!

Bir erkeğin imzası, bazen de parfümünün bıraktığı o etkileyici kokuda gizli. Karizmatik, etkili bir duruş sergilemek isteyenler için Versace Eros EDP, mükemmel bir tercih. Yunan mitolojisinden ilham alan bu maskülen koku, sevgi ve tutkuyu modern bir erkeğin güçlü duruşuyla harmanlıyor. Üst notalarındaki taze ferahlıktan baz notalarındaki kalıcı sıcaklığa kadar her ayrıntısıyla baş döndürücü bir cazibe yaratıyor. Şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indimle satışta! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki erkek parfümleri burada!

Versace Eros EDP 100 Ml Erkek Parfüm

Versace Eros Edp 100 Ml Erkek Parfüm

Versace Eros EDP 100 ml, tutkunun ve gücün eşsiz bir harmanı olarak maskülen cazibeyi zirveye taşıyor. Yunan mitolojisinden ilham alan bu büyüleyici koku, aşk tanrısı Eros’un tutkularını modern bir erkeğin güçlü ve duygusal dünyasıyla buluşturuyor. İlk notalarda taze nane yaprakları ve İtalyan limonu ferahlık sunarken, orta notalarda tonka fasulyesi ve amberle derin bir sıcaklık sağlıyor. Oryantal ve odunsu baz notalarıyla kalıcı bir iz bırakan Versace Eros; kendine güvenen, karizmatik ve baştan çıkarıcı erkeklerin imza kokusu olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıcılığı güzel. Kullanılabilir bir erkek kokusu. Tavsiye ederim."

  • "Arkadaşıma hediye aldım. Kokusuna aşık oldu, herkes soruyormuş."
Ürünü İncele

WEEK_4_LP_750x200

Bu içerik 27 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

 20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

 ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

 Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

 Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
versace eros versace parfüm
İş birliği İçerikleri
20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

"Bu fiyata bu kalite harika!" Su geçirmez, esnek, rahat...

"Bu fiyata bu kalite harika!" Su geçirmez, esnek, rahat...

Yılbaşı alışverişinizi TEMU'dan uyguna getirmenin tam zamanı!

Yılbaşı alışverişinizi TEMU'dan uyguna getirmenin tam zamanı!

Yılbaşı alışverişinizi TEMU'dan uyguna getirmenin tam zamanı!

Yılbaşı alışverişinizi TEMU'dan uyguna getirmenin tam zamanı!

Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm burada!

İndirime girmişken kaçırmamanız gereken o parfüm burada!

Adidas spor ayakkabı şimdi çok uygun fiyatlı!

Adidas spor ayakkabı şimdi çok uygun fiyatlı!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Telefonunu değiştirmek isteyenler iPhone 14 Plus fırsatını kaçırmayın

Telefonunu değiştirmek isteyenler iPhone 14 Plus fırsatını kaçırmayın

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

Columbia, Levi's ve dahası... İndirimli moda ürünleri burada

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Fondötenlerde indirim rüzgarı!

Adidas spor ayakkabı şimdi çok uygun fiyatlı!

Adidas spor ayakkabı şimdi çok uygun fiyatlı!

ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Columbia spor ayakkabılar geliyor!

"Bu fiyata bu kalite harika!" Su geçirmez, esnek, rahat...

"Bu fiyata bu kalite harika!" Su geçirmez, esnek, rahat...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

'Bu büyüklükte dünyada yok' 100'ün üzerinde bilim insanı inceliyor! Fay ve depremler için kritik 'Ciddi bir rakam'

'Bu büyüklükte dünyada yok' 100'ün üzerinde bilim insanı inceliyor!

Ömür boyu garantili Stanley Klasik Vakumlu Termos günün fırsat ürünü

20 saat sıcak, 96 saat buzlu tutuyor! Stanley termosta fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.