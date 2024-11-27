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Yılbaşı alışveriş listenize eklemek isteyeceğiniz bütçe dostu TEMU ürünleri
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Yılbaşı alışveriş listenize eklemek isteyeceğiniz bütçe dostu TEMU ürünleri

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.11.2024 15:00
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Yeni yıla merhaba demeye hazır mısınız? Yılbaşı için hazırlıkların en uygun adresi TEMU! TEMU'nun özel yılbaşı koleksiyonuyla evini şenlendirebilir, sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alabilirsiniz. Kupadan pijamaya aradığın her şeyi platformda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Yılbaşı coşkusu kapıda, yeni yıl hazırlıkları için alışveriş yapmanın tam zamanı! İhtiyaçlarını bütçe dostu şekilde karşılamak isteyenlerin yeni gözdesi olan TEMU, yurt dışından uygun fiyatlı ürünler sunarak kullanıcıların gönlünü fethediyor. Sosyal medyada viral olmuş ve Türkiye’de henüz bulunmayan birçok ilgi çekici ürünü keşfetmek ya da yılbaşı süslemeleri ve kışlık giyim ihtiyaçlarınızı karşılamak için TEMU harika bir adres. Özellikle indirimli fiyatlarla sunulan birbirinden şık ve kullanışlı ürünler, hem bütçenizi zorlamıyor hem de yılbaşı ruhunu evinize taşımanıza yardımcı oluyor. Size ilham vermesi için TEMU’dan seçtiğimiz en popüler ürünleri bir araya getirdik. Eğer siz de yılbaşı alışverişinizi avantajlı bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, içeriğimizi mutlaka inceleyin!

1. 3 Katmanlı Tek Kullanımlık Noel Baba Desenli Peçete

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Yılbaşı sofralarınıza eğlenceli bir dokunuş katacak 20 Adet 3 Katmanlı Tek Kullanımlık Noel Baba Desenli Peçete, hem şık hem de pratik bir çözüm. 24,99 x 24,99 cm boyutlarında olan ürün, üç katmanlı yapısıyla dayanıklılık ve yumuşaklığı bir araya getiriyor. Tek kullanımlık olması sayesinde yılbaşı partilerinizde hem misafirlerinizi etkileyebilir hem de temizlikle uğraşmadan keyfinize odaklanabilirsiniz!

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2. Noel Baba Konseptli Runner

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Yılbaşı sofralarınıza sıcacık bir atmosfer katmak için tasarlanan Bayramlık Noel Baba Runner, yılbaşı yemeğinizin yıldızı olmaya aday! Polyester karışımlı dayanıklı yapısıyla hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şık ürün, Noel Baba deseniyle bayram ruhunu sofralarınıza taşıyor. Yılbaşı alışveriş listenizde mutlaka yer alması gereken runner, parti dekorasyonunuza eğlence katacak!

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3. 3'lü Yılbaşı Konseptli Silikon Telefon Kılıfı

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Yılbaşı ruhunu telefonunuza taşımak için tasarlanan Üçlü Set Büyük Dalga Silikon Telefon Kılıf koruma işlevini de kusursuz bir şekilde karşılıyor. iPhone 11'den 16 Pro Max'e kadar geniş bir model yelpazesiyle uyumlu olan kılıf, silikon malzemesiyle cihazınızı çizilmelere ve darbelere karşı güvenle koruyor. Yılbaşı temalı tasarımı olan, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bir ürün arıyorsanız, bu set tam size göre!

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4’lü Yılbaşı Kahve Bardakları Seti

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Sıcacık kahvenizi yudumlamak için hem şık hem de eğlenceli bir seçenek sunan 4’lü Yılbaşı Kahve Bardakları Seti, yılbaşı ruhunu her an yanınızda taşımanızı sağlıyor. Sevimli penguen, geyik ve Noel Baba desenleriyle tasarlanmış seramik fincanlar, yılbaşı veya tatil hediyesi arıyorsanız, kullanışlı bir hediye seçeneği olabilir!

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5. Vintage Yılbaşı Masa Örtüsü

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Yılbaşı kutlamalarınıza nostaljik bir dokunuş katmak için tasarlanan masa örtüsü; geyik, yılbaşı ağacı ve Noel Baba detaylarıyla dikkat çekiyor. İç ve dış mekan kullanımına uygun yapısıyla şık bir yılbaşı atmosferi yaratmanızı sağlıyor. Yılbaşı partinizin en dikkat çekici dekorasyonu olmaya aday bu ürünle yılbaşı ruhunu en güzel şekilde yaşayın!

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6. Noel Baba Geyik Ekose Baskılı Pijama Seti

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Noel Baba Geyik Ekose Baskılı Pijama Seti, tatil sezonuna özel eğlenceli bir dokunuş yapmak isteyen aileler için mükemmel bir tercih! %95 polyester ve %5 elastan karışımıyla tasarlanan pijama takımları, hem rahatlığı hem de esnekliği bir arada sunarak tüm gün keyifle kullanılabiliyor.

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7. Noel Desenli Kazak

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Noel Desenli Kazak, sonbahar ve kış aylarında hem sizi sıcak tutuyor hem de şıklık sağlıyor. %100 polyesterden üretilen kazak, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Sevimli desenleriyle ürün, hem günlük stilinize hem de yılbaşı ruhuna mükemmel bir uyum sağlıyor!

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8. Geyik Baskılı Polar Astarlı Sweatshirt

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Geyik Baskılı Polar Astarlı Sweatshirt, 12 yaş ve altı çocuklar için uygun. Polar astarı sayesinde sıcacık tutan bu uzun kollu bisiklet yaka kazak, günlük kullanım için ideal bir seçenek. Sweatshirt yılbaşı ruhunu yansıtan eğlenceli deseniyle tatil sezonunun favorisi olmaya aday!

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9. Yılbaşı Temalı Yuvarlak Amerikan Servisi 4’lü Set

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Yılbaşı Temalı Yuvarlak Amerikan Servisi 4’lü Set, yılbaşı sofralarınıza hem şıklık hem de eğlence katmak için tasarlandı. Noel Baba, ren geyiği desenleriyle bezenmiş örgü kumaş polyester ürün; kaymaz yapısıyla sofranızda güvenli ve düzenli bir kullanım sunuyor. 38,1 cm boyutundaki dekorasyon ürünleri, elde yıkama özelliğiyle uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

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10. Yılbaşı Ağacı

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182,88 cm yılbaşı ağacı, beyaz kar detayları ve peluş çam görünümüyle yılbaşı dekorasyonunuza zarif bir dokunuş katıyor. Kolay kurulum özelliği ve sağlam metal standıyla aile, ofis veya parti süslemeleri için mükemmel bir tercih sunar. Şık yılbaşı süsleri ve doğal görünümüyle yılbaşı ağacı, her ortamda kusursuz bir atmosfer yaratıyor!

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Bu içerik 26 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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