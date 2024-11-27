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Kışa özel nemli bitişli fondötenlerde indirim rüzgarı
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Kışa özel nemli bitişli fondötenlerde indirim rüzgarı

26.11.2024 13:01
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Sabah aynaya baktığında ışıldayan, sağlıklı ve pürüzsüz bir ciltle güne başlamayı kim istemez? Nemli ve saten bitişli fondötenler, makyaj rutininizi kolaylaştırırken cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlar ve saatler boyunca taze görünüm sunar. Siz de kış aylarında kuruluk hissine son vermek ve cilt tonunuzu eşitleyerek doğal güzelliğinizi öne çıkarmak için Gülümseten Kasım indirimlerini kaçırmayın. Kendinizi şımartmak ve fırsatlarından faydalanmak için hemen sepetinizi hazırlayın!

Stoklar hızla tükeniyor çünkü listelediğimiz fondötenler her cilt tipine uygun formülleri ve geniş renk seçenekleriyle herkesin favorisi olmaya aday. Özellikle kış makyajında cildinizin donuk değil capcanlı görünmesini istiyorsanız bu ürünler tam size göre! Üstelik, kullananların “ciltle adeta bütünleşiyor” yorumlarıyla dikkat çeken bu fondötenler, hem günlük makyajınıza hem de özel gün kombinlerinizin eşlikçisi olacak özelliklere sahip. Şu an kış aylarında cildinize bakım yapan fondötenlerle güzelliğinizi öne çıkarmanın tam zamanı!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Fondötenlerdeki indirimlerin tümü burada!

1. Cildinizde parlayan doğallık: Maybelline New York Super Stay Skin Tint Serum Fondöten (Renk:05.5)

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Sağlıklı ve ışıldayan bir cilt isteyenlerin favorisi olan Maybelline New York Super Stay Skin Tint Serum Fondöten, hafif yapısıyla hem doğal hem de etkileyici bir görünüm veriyor. Formülündeki C vitamini ile cildi aydınlatırken 24 saate kadar kalıcılığıyla gün boyu tazeliğini koruyor. Tere ve neme dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşuluna uyum sağlıyor ve cildi kurutmadan nemli bir his bırakıyor. Günlük kullanımda hem cilt bakımını destekleyen hem de doğal bir kapatıcılık veren fondöten, her yaş grubuna ve cilt tipine uygun!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sürekli kullandığım ürün. Cildim kuru olmasına rağmen bununla pürüzsüz ışıl ışıl oluyor. C vitamini sayesinde cildi besliyor ve kapatıcılığı da iyi.”

  • “Kullanım sonrası cilde parlaklık veriyor. İyi bir kapatıcılık sağlıyor ve hafif yapılı.”
Ürünü İncele

Maybelline New York fondötenin yanında 2'li mini makyaj süngeri seti almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Minerallerle gelen güzellik: Note Mineral Saten Bitişli SPF 15 Kapatıcı Fondöten (Renk:402)

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Cildinize dost bir fondöten arıyorsanız Note Mineral Saten Bitişli Fondöten tam size göre! Doğal minerallerle zenginleştirilmiş formülü ile cildinize zarar vermeden yüksek kapatıcılık sunan fondöten, içeriğindeki Coral Seaweed, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi minerallerle cildi besleyerek canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Paraben içermeyen ve dermatolojik olarak test edilmiş fondöten, çevresel faktörlere karşı koruma yaparken cildinde pürüzsüz bir bitiş bırakıyor. Ayrıca, SPF 15 güneş korumasıyla cildi zararlı ışınlardan koruyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “402 numara hem tenimi güzel kapatıyor hem de ışıltısı bir harika. Daha önce de kullandığım ve bildiğim bir marka. Tavsiye ederim.”

  • “O kadar güzel ve kadifemsi bir dokusu var ki bayıldım, kesinlikle tavsiye ediyorum! Kokusu da çok güzel buğday tenliler için 402 numara ideal.”
Ürünü İncele

Note fondötenin yanında makyaj çantası almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Hem makyaj hem cilt bakımı: L’Oréal Paris True Match Nude Serum Fondöten (Renk:2-3 Light)

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Makyaj yaparken cilt bakımını da aradan çıkarmak isteyenler için L’Oréal Paris True Match Nude Serum Fondöten kaçırılmayacak bir ürün! Saf hyaluronik asit içeren fondöten, cildi dolgunlaştırırken eşit bir cilt tonu ve ışıldayan bir görünüm yaratır. Komedojenik olmayan ve hassas ciltlere uygun yapısıyla endişe etmeden kullanabilirsiniz. İster günlük makyajda isterseniz de özel günlerde tercih edebileceğiniz ürün, cildinize doğal ve taze bir görünüm kazandırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İncecik ve tüm gün suratımda hareket etmeden durdu, oldukça başarılı.”

  • “Cildim çok kuru ve aşırı kapatıcı ürünleri sevmiyorum buna bayıldım. Cildi çok sağlıklı gösteriyor.”
Ürünü İncele

L’Oréal Paris fondötenin yanında yoğun nemlendirici krem almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Kusursuz saten bitişli: Dior Diorskin Forever Undercover Fondöten (Renk:010 Ivory)

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Yüksek kapatıcılık arayanlar için Dior Diorskin Forever Undercover Fondöten, gün boyunca taze ve etkileyici bir pürüzsüz görünüm vadediyor. Ultra akışkan yapısı ve yoğun pigmentleri sayesinde cilt kusurlarını başarıyla gizlerken doğal mat bitişiyle pudra kullanımını ortadan kaldırıyor. Kızarıklıkların üzerinde düzeltici etkisi olan fondöten, tere ve çevresel koşullara dayanıklılığıyla da sizi yarı yolda bırakmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Fırçayla çok iyi yayılıyor ve ten rengini eşitliyor. Doğal bir şekilde kusurları kapatıyor ve etkisi saatlerce sürüyor. Tavsiye ederim.”

  • “Teksas'ın sıcağında ve neminde yaşıyorum. Bunu nemlendiricimin üstüne veya nemlendiricim olmadan kullanabiliyorum. Bayıldım!”
Ürünü İncele

Dior fondötenin yanında fondöten fırçası almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Eşit cilt tonu için: Clinique Even Better Fondöten SPF 15 (Renk:13 Amber)

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Kusursuz cilt tonu arayanlar için Clinique Even Better Fondöten, kremsi formülüyle cildinizi hem nemlendirir hem de pürüzsüzleştirir. Günlük kullanımda cilt tonunu eşitleyen fondöten, düzenli kullanımda sivilce izleri ve güneş lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki SPF 15 güneş koruması ile cildiniz dış etkenlere karşı koruyup sağlıklı bir parlaklık kazandıran ürün, doğal bitişli yapısıyla da tüm gün rahat ve aydınlık bir cilt deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün çok pürüzsüz ve şeffaflığı harika. Hiç rötuş yapmama gerek kalmıyor. Bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.”

  • “Doğal görünen ve yüzünüzde hiçbir şey yokmuş gibi hissettiren bir şey mi istiyorsunuz? Aradığınız şey bu.”
Ürünü İncele

Clinique fondötenin yanında organizatör almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Uzun süreli kalıcılık: Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Fondöten SPF 10 (Renk:4N1 Shell Beige)

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Cildinde gün boyu sürecek kusursuz bir görünüm isteyenler için Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Fondöten çok iyi bir tercih! 24 saate kadar kalıcılığı ve orta ila tam kapatıcılığıyla yağlı ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygun. Yağ ve parfüm içermeyen fondöten, suya, tere ve neme dayanıklı yapısıyla günün her anında cildinizi eşitler ve mat bir görünüm sunar. SPF 10 ile cildinizi korurken hafif dokusuyla ciltteki lekeleri ve yağı da kontrol altına alır. Gözenekleri tıkamayan fondötenle kendinizi her zamankinden daha güvende hissedeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Mükemmel bir fondöten. Ben küçük boyunu uzun zaman kullandım, asla bitmiyor ve çok bereketli, ufacık noktası bile yetiyor, aşırı kapatıcı."

  • “Rengi çok güzel oldu. Asla pütür pütür durmuyor, kapatıcılığı çok iyi. Cildi sağlıklı gösteriyor.”
Ürünü İncele

Estée Lauder fondötenin yanında misel su almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Cildinizde gençlik ışıltısı: Clarins Everlasting Youth Fluid Fondöten (Renk:110)

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Clarins Everlasting Youth Fluid Fondöten, sadece makyaj değil cildinize bakım yapmayı da ihmal etmeyen bir ürün! Hindiba ve kırmızı jania özleriyle zenginleştirilen formülü, yaşlılık lekelerini ve cilt kusurlarını gizlerken cildinize anında bir parlaklık kazandırır. Günlük kullanımda cildinizi sıkılaştırmaya, dolgunlaştırmaya ve pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Günden güne daha sağlıklı, ışıldayan bir cilt için Clarins fondötene bir şans verebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok küçük bir miktarla mükemmel bir şekilde ve ayrıca her türlü kusuru kapatıyor.”

  • “Bu fondöteni gerçekten çok seviyorum. Cilde iyi bir kapatıcılık sağlıyor ve yine de çok doğal görünüyor.”
Ürünü İncele

Clarins fondötenin yanında makyaj sabitleyici sprey almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Yağlı durmayan doğal bitiş: Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Fondöten (Renk:110 Porcelain)

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Eğer cildinizde doğal ve mat bir görünüm arıyorsanız Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Fondöten tam size göre! Yağ içermeyen ve mikro pudralara sahip formülüyle cildinizdeki parlamayı kontrol altına alırken gözeneklerin görünümünü gizler. Normalden yağlıya dönük ciltler için ideal olan fondöten, tüm gün pürüzsüz ve rahat bir his sunar. Komedojenik yapısıyla gözeneklerinizi tıkamayan ürün, dermatologlar tarafından test edilmiş olmasıyla da güvenilir bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü 6 aydır kullanıyordum zaten, kapatıcılığı ve kalıcılığı çok iyi, ki benim cildim yağlı ve kolay terlerim. Duruşu mat ve koyu sivilce lekelerimi bu kadar iyi kapatabilen ve aynı zamanda hafif başka fondötene rastlamamıştım daha önce.”

  • “Yıllardır Maybelline Fit Me kullanıyorum. Karma bir cildim var ama kuru ciltlerin de kullanabileceğini düşünüyorum çünkü tamamen mat bir fondöten değil.”
Ürünü İncele

Maybelline New York fondötenin yanında fondöten fırçası almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Nefes alan formül: L'Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear C Vitaminli Fondöten (Renk:145 Rose Beige)

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L'Oréal Paris Infaillible 32H Fresh Wear Fondöten, cildinizi hem koruyup hem de güzelleştiren bir içeriğe sahip! SPF 25 güneş koruması ve C vitamini içeriğiyle zararlı ışınlara karşı kalkan oluştururken hafif ama yüksek kapatıcılığıyla doğal bir görünüm sağlayan fondötenin bulaşmaya dayanıklı yapısıyla gün boyu canlı ve kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca ürün, antioksidan özellikli E vitaminiyle cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı yaparken nefes alan inovatif teknolojisiyle cildinizi asla ağırlaştırmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika bir fondöten, favori ürünüm oldu. Kapatıcılığı çok iyi, tüm gün kalıyor. Kendinden bir ışıltısı var. Kumralım ve renk şahane oldu.”

  • “Kapatıcılığı iyi ve ciltte hissedilmiyor. Yağlı cildim olduğu için sürdükten sonra tüm yüzümü pudra ile sabitliyorum. Neredeyse her gün kullanan biri olarak bir şişe baya uzun süre gidiyor.”
Ürünü İncele

L'Oréal Paris fondötenin yanında seyahatlerde de kullanabileceğiniz bir makyaj çantası almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Her zorluğa karşı: Lancome Teint Idole Ultra Wear 24h Fondöten (Renk:225N)

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24 saat kalıcı yapısıyla gün boyu kusursuz bir görünüm veren Lancome Teint Idole Ultra Wear Fondöten, hem yoğun günlerin hem de özel gün makyajlarının kurtarıcısı! Hyalüronik asitle güçlendirilmiş formülüyle cildinizin nemini koruyarak rahat bir kullanım sunan fondöten, doğal mat bitişiyle ciltle mükemmel şekilde bütünleşir ve rötuş gerektirmez. SPF 25 koruması ve su ile tere dayanıklılığıyla her türlü hava koşulunda yanınızda olan ürün, düzenli kullanımda cilt görünümünü iyileştirmeyi de vaat ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İncecik bir yapısı var. Profesyonel makyaj için inanılmaz iyi bir ürün, severek kullanıyorum çok başarılı. Altına primer sürerseniz çok daha güzel duruyor.”

  • “Ürün piyasadaki en iyi fondötenlerden zaten, cildi boğmuyor, oraya buraya bulaşmıyor, cildim karma yağlandırmıyor ve kurutmuyor.”
Ürünü İncele

Lancome fondötenin yanında primer almak isterseniz buraya tıklayın.

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Bu içerik 27 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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