Cem Belevi'den İrem Derici'ye 96 gül!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının en önde gelen isimleri 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Gecede ödül alan ünlüler arasında Cem Belevi de yer aldı.

Belevi, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İrem Derici ile barışan Cem Belevi, ayrılığın 96 gün olduğu ve bunun için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğruladı.



"BU İŞLER KISMET"

Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet böyle bir olayı yalanlamıyorum barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi, en güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet." ifadelerini kullandı.

