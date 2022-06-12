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Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım! "Ellinci şansı vermeye gidiyorum..."

12.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 10 yıldır en büyük ve değişmeyen bir hobisi olduğunu ifade eden İrem Derici, bunun Twitter'da adını aratmak olduğunu belirtip bir sosyal medya kullanıcısının kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma yer verdi. İrem Derici böylelikle Cem Belevi dahil önceki aşkları üzerinden kendini ti'ye aldı. İşte o paylaşım...

Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım! "Ellinci şansı vermeye gidiyorum..."

Cem Belevi tarafından aldatıldığını söyleyip çok konuşulacak bir paylaşımda bulunan İrem Derici konserden konsere koşuyor. İş yaşamının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden. Bir süre önce "Napıyorduk sırta saplanan bıçakları satsak ev mi alıyorduk?" paylaşımında bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabının story kısmında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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İREM DERİCİ, CEM BELEVİ VE ÖNCEKİ AŞKLARI ÜZERİNDEN KENDİNİ Tİ'YE ALDI

İrem Derici, Haziran ayının ilk haftasında sosyal medya hesabında yaptığı Cem Belevi göndermesi sebebiyle gündem olmuştu. Bir Twitter kullanıcısının kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma yer veren ünlü pop müzik şarkıcısı, takipçilerini gülümsetti.

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İREM DERİCİ'DEN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Cem Belevi'nin ihaneti sebebiyle yıkıldıktan sonra kısa sürede toparladığı gözlenen İrem Derici, profesyonel müzik kariyeri boyunca adını Twitter'da arattığını ve yapılan paylaşımları okuduğunu ifade etti.

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Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım!

İREM DERİCİ: "ESKİ ALIŞKANLIKLAR KOLAY BIRAKILMIYOR"

Ünlü şarkıcı bir Twitter kullanıcısının "Eder miyim eder miyim deli miyim affeder miyim diyen İrem derici gibi ellinci şansı vermeye gidiyorum" ifadelerine yer verdiği tweet'in ekran görüntüsünü paylaşıp şu notu düştü:

"Old habits die hard! (Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor) Yaaa 10 senedir en büyük hobim Twitter'da adımı aratmak"

Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım!

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sosyal medya Cem Belevi İrem Derici Aldatma
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