MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Davran TUSAŞ'a saldırı sonrası isyan etti! 'Memlekete kıyıyorlar' sözleriyle gündem oldu

Cem Davran TUSAŞ'a saldırı sonrası isyan etti! 'Memlekete kıyıyorlar' sözleriyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 2’si ağır 19 kişi yaralandı. Ülkeyi yasa boğan terör saldırısının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Cem Davran da 'Memlekete kıyıyorlar' sözleriyle gündem oldu...

Cem Davran TUSAŞ'a saldırı sonrası isyan etti! 'Memlekete kıyıyorlar' sözleriyle gündem oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

tusaş

Ülkeyi yasa boğan terör saldırısının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı. Katıldığı bir davette terör saldırısına dair konuşan Cem Davran sözleriyle takdir topladı.

cem davran 2

'GÜZEL MEMLEKETE KIYIYORLAR'

Cem Davran; ''Benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olaya tanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz 'Bir daha böyle şeyler olmasın' Ama hep de oluyor. Tabii ki olmasın. Ama oluyor galiba olacak da... Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki güzel memlekete kıyıyorlar bence.'' dedi.

CEM DAVRAMN 1

Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cem Davran'a; 'çok doğru konuşmuş', 'haklı', 'ne güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cem Davran TUSAŞ
En Çok Okunan Haberler
Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası...

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret ettiler: 'Uykudakiler Uyansın'

"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

"Türkiye milliyetçisiyim" demişti! Hain saldırı sonrası sözleri gündem oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Tarih verdi 'Pastırma yazı gerçekleşecek'

Tarih verdi 'Pastırma yazı gerçekleşecek'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.