Cem Davran TUSAŞ'a saldırı sonrası isyan etti! 'Memlekete kıyıyorlar' sözleriyle gündem oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Ülkeyi yasa boğan terör saldırısının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı. Katıldığı bir davette terör saldırısına dair konuşan Cem Davran sözleriyle takdir topladı.

'GÜZEL MEMLEKETE KIYIYORLAR'

Cem Davran; ''Benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olaya tanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz 'Bir daha böyle şeyler olmasın' Ama hep de oluyor. Tabii ki olmasın. Ama oluyor galiba olacak da... Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki güzel memlekete kıyıyorlar bence.'' dedi.

Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cem Davran'a; 'çok doğru konuşmuş', 'haklı', 'ne güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.