Cem Karaca'nın son eşi İlkim Karaca'ya oğlu Emrah Karaca'dan büyük sitem: Satmış ulan!

Yüksel Aksu yönetmenliğinde hayatı beyaz perdeye uyarlanan "Cem Karaca'nın Gözyaşları” filmi, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tarafından açılan dava sonucu yürütülen mahkemenin ara kararıyla durdurulmuştu.

CEM KARACA'NIN EŞİ İKLİM KARACADAN SERT SÖZLER

"Bir kişinin ölümünün ardından onunla ilgili bir film çekmek etik midir?" sorusuna, vefat eden kişinin yasal mirasçılarından izin alınarak yapıldığı takdirde mümkün olabileceğini belirten Karaca, "Ancak izin almadan, 'Ben yaptım ve oldu, kanunları, hukuku ve merhumun yasal mirasçılarını tanımıyorum' şeklinde bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hatta bu şekilde bir yaklaşımı saygısızca ve vefasızca buluyorum" şeklinde konuştu.

HIRSIZLIKLA SUÇLADI: SATMIŞ ULAN!

Sanatçının Feride Balkan’dan olan oğlu Emrah Karaca ise mahkeme sürecinde filmin izlenmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. İkili arasındaki süren gerginlikte bazı iddialar ortaya atıldı. Emrah Karaca, babasının son eşi İlkim Karaca’nın aile mirasının bir bölümünü sattığını ileri sürdü.

Emrah Karaca, X hesabından konuya ilişkin şöyle bir paylaşımda bulundu, "İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Alın 2 örnek daha… Bu kalpaklar büyük dedemden kalma,100 küsür yıllık aile yadigarı. Bunları da satmış. Bu kötülüğü küfürsüz anlatmaya kelimelerim yetmiyor maalesef… Bu mirası babam sürgündeyken bizler koruduk, sakladık ama o satmış! SATMIŞ ULAN"





