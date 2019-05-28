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Cem Özer eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sette geçirdiği kaza sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan oyuncu Cem Özer, eşiyle ortak arkadaşları olan bir kadınla el ele görüntülendi. Konu hakkında açıklama yapmak için 2. Sayfa programına telefona bağlanan Özer, çileden çıktı.

2017 yılında evlendiği 5'inci eşi Pınar Dura ile Bodrum'da tatil yapan ve fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan Cem Özer, önceki gün Akyarlar'daydı. Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura'nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum'da başka bir kadınla el ele görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi.

"DOST TESELLİSİ"

Cem Özer, birlikte görüntülendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları olduğunu ve aralarında aşk ilişkisi bulunmadığını söyledi: "Hanımefendi iş insanı. Kendisi aile dostumuz. Bir önceki gece yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulmuş. Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?"

"KİM NE GÖRDÜYSE YANLIŞ YORUMLAMIŞ"

Emine Aydın, Cem Özer'le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı, yanlış haberlerle yıpratılmasın. Eşi Pınar da çok yakın arkadaşım, onun da üzülmesini istemem." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

"ORADA OLSAYDIM YÜZÜME BUNLARI SÖYLEYEMEZDİNİZ"

Bugün konu hakkında açıklama yapmak için Kanal D ekranlarda yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Özer, sinirlerine hakim olamadı. Özer, canlı yayınla şu sözlerle sitem etti: "İnanamadım. Ben orada olsam yüzüme bunları söylemezsiniz. Vay efendim 'siz onu yapar mısınız bunu yapar mısınız' sizin yaptığınız beni ilgilendirmez benim yaptığım da sizi ilgilendirmez. Fotoğraf bir bakın o ele ele tutuşmak değil o dosta el vermektir. Buna siz karar vermeyin bir davranış uzmanına sorun.


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Anahtar Kelimeler:
cem özer 2. Sayfa pınar dura

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