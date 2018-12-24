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Cem Özer: Lüks arabamla gezerken otobüsü görünce utandım!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 24.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

42 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Cem Özer, katıldığı magazin programında yıllar önce üstü açık arabasıyla bir halk otobüsünün yanından geçerken utancından arabasının üstünü kapattığını ve hak etmediğini düşündüğünü anlattı.

Film setinde kaza geçirerek hastaneye kaldırılan ve 42 gün yoğun bakımda tedavi gören Cem Özer eşi Pınar Dura ile Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Özer, yıllar önce yaşadığı duygusal anısını da canlı yayında anlattı.

"ÜSTÜ AÇIK ARABAMLA OTOBÜSÜN YANINDA OLUNCA ÇOK UTANDIM"

Yıllar önce sunuculuğunu yaptığı "Laf Lafı Açıyor' programından çok fazla para kazanmadığını, kazandığı paraları da dağıttıklarını söyledi. Sunucuların 'Kazandığın paraları dağıtmasaydın nelerin olurdu?' sorusun üzerine o dönemlerde başına gelen bir olayı da anlatan Özer, şunları söyledi: "Öncelikle içim bu kadar rahat olmazdı. Ben bir lüks markanın aracını ilk Türkiye'ye getiren benim. Bir gün bir otobüsün arkasına denk geldim arabanın da üstü açıktı. Çok utandım, sanki haksız bir kazançla onu elde etmişim gibi geldi, utandım hemen üstünü kapattım.

"BU OLAYDAN SONRA HER ŞEYİ İKİ MİSLİ FİYATINA ALDIM"

Ondan sonra bir karar aldım Faruk Bayhan o zamanlar bir program yapıyordu bana 'sen bu kadar parayı ne yaptın?' diye sordu. Ondan sonra ben her aldığım şeyi iki misli fiyatına aldım. 80 bin dolarsa ben 80 bin doları gidip çocuklarla ilgili bir yere bağışladım ki arabaya rahatça binebileyim. Kendimce böyle bir denge yaptım. Hak ettiğim bir parayla alıyorum bunu ama bu çok fazla."

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