Cem Uzan'dan eski aşkı Derin Mermerci'ye: Dövmelere ne oldu Derom!

Derin Mermerci, dün instagram'da bir fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına eski sevgilisi Cem Uzan, İngilizce olarak, "Dövmelere ne oldu Derom? Şaka şaka. En iyi dileklerimle. Derom, tüm ailene, harika çocuklarına ve eşine en samimi dileklerimle" yorumunu yazdı.

Derin Mermerci, 2010-2012 arasında aşk yaşadığı Cem Uzan'ın adının baş harfini koluna dövme yaptırmış, ayrılınca üzerine 'Yeni hayat' anlamına gelen bir simge yaptırmıştı.

Sosyetik güzel, 2013 yılında Cem Aydın'la evlenmişti. Çiftin iki çocuğu var.





