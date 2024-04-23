Cem Yılmaz 51 oldu! Yeni yaşını arabasıyla poz vererek kutladı: Uzun yaşamımım sırrı...

Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya sosyal medya üzerinden göndermeler yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz yeni yaşını kutladı. Genç isim Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

ARABA MERAKINI BİLMEYEN YOK

Arabalara merakı herkes tarafından bilinen Cem Yılmaz 51. yaş pozunu da klasik otomobilinin önünde verdi.

4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili olan Cem Yılmaz doğum gününü pozunda ise şu ifadelere yer verdi:

"Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş, doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam… Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… hep ama! Devamlı ve fotonlar…teşekkürler hayat teşekkürler 2024."

Ünlü isimlerden ve Cem Yılmaz fanlarından kutlama mesajları ise gecikmedi.





