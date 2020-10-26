Cem Yılmaz'a Sağlık Bakanı sorulunca... 'Ne olur yapmayın!'

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile kebap yedi. Baba-oğul mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan moral etkinlikleri düzenlenirse katılacağını duyurmuştu.

Sağlık çalışanları için göreve hazır olduğunu belirten Cem Yılmaz'a, Bakan Koca ile görüşüp görüşmedikleri soruldu.

Oğlunun yanında konuşmak istemeyen Cem Yılmaz, "Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın" dedi.

Yılmaz, muhabirlerin "Cem Bey neden bu kadar gerginsiniz?" sözlerine ise "Hayır gergin değilim. Sizinle röportaj yapmamı istiyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.

Cem Yılmaz yaptığı çağrıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldiğini bildirmişti. Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'den şu ifadelere yer vermişti:

Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni cok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok tesekkür ediyorum. Doktorlarımız,hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileri yle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.

