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  4. Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu! '55 milyon dendi' sorularına dolar kuru yanıtı...

Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu! '55 milyon dendi' sorularına dolar kuru yanıtı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 11:09
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Eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi ile gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesiyle gündeme gelmişti. Ünlü ismin yaz aylarını geçirdiği lüks teknesini 55 milyon TL'ye sattığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz'a lüks teknesinin fiyatı sorulunca verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu! '55 milyon dendi' sorularına dolar kuru yanıtı...

MYNET- Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesiyle adından söz ettirmişti.

Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni teknesi için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

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55 MİLYON TL DENDİ AMA...

Ünlü komedyenin yaz aylarını geçirdiği ve daha önce Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yı ağırladığı teknesini tam tamına 55 milyon TL'ye satıldığı iddia edildi.

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'DOLAR NE KADAR?' DİYE SORDU

Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu. Yılmaz 'Bilmiyorum ki. Dolar ne kadar? diyerek yanıt verdi. Muhabirlerin '33'ü aştı' demesi üzerine ünlü komedyen 'o zaman 55 değildir' dedi.

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Ünlü komedyen lüks teknesinin fiyatını verdiği bu yanıtla muallakta bırakmış oldu.

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Cem Yılmaz
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