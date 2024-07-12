Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu! '55 milyon dendi' sorularına dolar kuru yanıtı...

MYNET- Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesiyle adından söz ettirmişti.

Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni teknesi için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

55 MİLYON TL DENDİ AMA...

Ünlü komedyenin yaz aylarını geçirdiği ve daha önce Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yı ağırladığı teknesini tam tamına 55 milyon TL'ye satıldığı iddia edildi.

'DOLAR NE KADAR?' DİYE SORDU

Cem Yılmaz'a sattığı lüks teknesinin fiyatı soruldu. Yılmaz 'Bilmiyorum ki. Dolar ne kadar? diyerek yanıt verdi. Muhabirlerin '33'ü aştı' demesi üzerine ünlü komedyen 'o zaman 55 değildir' dedi.

Ünlü komedyen lüks teknesinin fiyatını verdiği bu yanıtla muallakta bırakmış oldu.