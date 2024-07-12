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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ bu defa sahnede kendinden geçti! Şalvarın önü potluk yapınca dile düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 10:13
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Son dönemde hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Orhan' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından sahnelere ağırlık veren ünlü şarkıcı sahne tarzı ve dansı ile gündem oldu. Emre Altuğ'ın şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü...

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ bu defa sahnede kendinden geçti! Şalvarın önü potluk yapınca dile düştü

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ hem oyunculuk kariyeri hem de şarkıcılık kariyeri ile adından söz ettiriyor.

Dizinin sezon finali yapmasının ardından konserlerine ağırlık veren Emre Altuğ bu defa sahne tarzı ve dansıyla gündem oldu.

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SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Sahneye mavi bir şalvar, beyaz atlet ve beyaz gömlek kombini ile çıkan Emre Altuğ 'Kapış Kapış' şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Emre Altuğ dans ettiği esnada şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü. Sosyal medyada; 'bu ne hâl', 'abi bir aynaya baksaydın', 'bu dans bu kostüm hiç olmuş mu?', 'konseri olduğu son anda aklına gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ yalı çapkını
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