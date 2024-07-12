Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ bu defa sahnede kendinden geçti! Şalvarın önü potluk yapınca dile düştü

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ hem oyunculuk kariyeri hem de şarkıcılık kariyeri ile adından söz ettiriyor.

Dizinin sezon finali yapmasının ardından konserlerine ağırlık veren Emre Altuğ bu defa sahne tarzı ve dansıyla gündem oldu.

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Sahneye mavi bir şalvar, beyaz atlet ve beyaz gömlek kombini ile çıkan Emre Altuğ 'Kapış Kapış' şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Emre Altuğ dans ettiği esnada şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü. Sosyal medyada; 'bu ne hâl', 'abi bir aynaya baksaydın', 'bu dans bu kostüm hiç olmuş mu?', 'konseri olduğu son anda aklına gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.





