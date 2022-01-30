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Cem Yılmaz: Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!

30.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyem Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ile bir stand-up gösterisini izlemeye gitti. Yılmaz, gösteri sonrasında elinde tuttuğu 200 TL ile birlikte poz verip esprili bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz: Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!

Cem Yılmaz, önceki gün Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Kadıköy'de gerçekleşen bir stand-up gösterisini izledi. Kaygılaroğlu ile bir ara sahneye de çıkan ünlü komedyen, gösterinin ardından sosyal medyadaki takipçilerini de güldürdü.

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"200 TL KAZANDIM!"

Elinde tuttuğu 200 TL ile verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Yılmaz, "Güzel, nazik ev sahibi komedyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben 200 TL kazandım. Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!" sözleriyle esprisini yapmadan geçemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu
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