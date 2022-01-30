Cem Yılmaz: Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!

Cem Yılmaz, önceki gün Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Kadıköy'de gerçekleşen bir stand-up gösterisini izledi. Kaygılaroğlu ile bir ara sahneye de çıkan ünlü komedyen, gösterinin ardından sosyal medyadaki takipçilerini de güldürdü.

"200 TL KAZANDIM!"

Elinde tuttuğu 200 TL ile verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Yılmaz, "Güzel, nazik ev sahibi komedyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben 200 TL kazandım. Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!" sözleriyle esprisini yapmadan geçemedi.

