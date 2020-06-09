Cem Yılmaz'dan bomba paylaşım! Serenay Sarıkaya'dan jet yanıt

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşka geldi. Önce ünlü oyuncu Instagram hesabından ilk kez Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan paylaşım sonrası, ünlü komedyen de Twitter’dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ebru Yaşar’ın son günlerde oldukça popüler olan Ateşten Gömlek adlı şarkısını paylaşan Yılmaz’a Serenay’dan da kalpli cevap gecikmedi.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Yanmasını bildin narına
Kül olmasını da bilirim
Yar diye bastım bağrıma
Şikayetçi de hiç değilim
Seviyorum seni
Seni seviyorum
İçim gidiyor sana
Üstüne titriyorum
Aşkın ateşten gömlek
Olsa da yine yine yine yine yine
Giyeceğim bedeli kara zindan
Deseler bile, gireceğim
Aşkın ateşten gömlek
Olsa da yine yine yine yine yine
Giyeceğim bedeli kara zindan
Deseler bile, gireceğim
Can dediğin şey senden ibaret
Yani kısaca sana emanet
Leyla’yla Mecnun’dan daha da beterim
Ölürsem hakkını, bana helal et
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evlrinde havuz keyfi yaparken görüntülenmişti. Bu olaya çok sinirlenen Cem Yılmaz mahkemeden erişim engeli kararı aldırmıştı.
Okuyucu Yorumları 3 yorum