Cem Yılmaz'dan bomba paylaşım! Serenay Sarıkaya'dan jet yanıt

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşka geldi. Önce ünlü oyuncu Instagram hesabından ilk kez Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede 500 bine yakın beğeni alan paylaşım sonrası, ünlü komedyen de Twitter’dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ebru Yaşar’ın son günlerde oldukça popüler olan Ateşten Gömlek adlı şarkısını paylaşan Yılmaz’a Serenay’dan da kalpli cevap gecikmedi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Yanmasını bildin narına

Kül olmasını da bilirim

Yar diye bastım bağrıma

Şikayetçi de hiç değilim

Seviyorum seni

Seni seviyorum

İçim gidiyor sana

Üstüne titriyorum

Aşkın ateşten gömlek

Olsa da yine yine yine yine yine

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

Aşkın ateşten gömlek

Olsa da yine yine yine yine yine

Giyeceğim bedeli kara zindan

Deseler bile, gireceğim

Can dediğin şey senden ibaret

Yani kısaca sana emanet

Leyla’yla Mecnun’dan daha da beterim

Ölürsem hakkını, bana helal et

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evlrinde havuz keyfi yaparken görüntülenmişti. Bu olaya çok sinirlenen Cem Yılmaz mahkemeden erişim engeli kararı aldırmıştı.

