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Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

26.05.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek, yönetmen ve senarist Çağan Irmak'a esprili bir şekilde film önerisinde bulundu. Can Yılmaz'ın ise esprili tişörtü dikkat çekti.

Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Erşan Kuner adlı dizisini Netflix'te sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını paylaşarak, Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.

Instagram paylaşımına esprili bir not düşen Cem Yılmaz, "Abim ve ben... Film önerisi..." mesajıyla, 'Babam ve Oğlum'un yönetmenliğini yapan Irmak'ı etiketledi.

48 yaşındaki komedyenin gönderisi, kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de takipçilerini gülümsetti.

cemcan

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Cem Yılmaz
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