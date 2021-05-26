Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Erşan Kuner adlı dizisini Netflix'te sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını paylaşarak, Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.

Instagram paylaşımına esprili bir not düşen Cem Yılmaz, "Abim ve ben... Film önerisi..." mesajıyla, 'Babam ve Oğlum'un yönetmenliğini yapan Irmak'ı etiketledi.

48 yaşındaki komedyenin gönderisi, kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de takipçilerini gülümsetti.





