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Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ne 10 milyon TL’lik jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz’ın, Çeşme’de sahneye çıkmaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli için ev aldığı iddia edildi. Komedyenin yeni aşk yuvası için 10 milyon TL ödediği öğrenildi

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ne 10 milyon TL’lik jest

Cem Yılmaz’ın, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli’ye jestleri bitmiyor. Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Komedyen, ilk olarak oyuncunun kızı Deren Talu’yu sinema projesinde oynatma sözü verdi.

Yılmaz daha sonra, çiçeği burnundaki aşkı Samyeli’yle, 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.

Komedyenin şimdi ise, Alaçatı Grande Beach’te sahne alacak sevgilisi için İzmir Hacımemiş’ten ev aldığı konuşuluyor. Yılmaz’ın sevgilisinin çalıştığı günlerde, kalması için aldığı eve ise 10 milyon TL ödediği öğrenildi.

Çift mavi turu bitirdikten sonra, yaz aylarını yeni aşk yuvalarında gözlerden uzak yaşayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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