Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye: Sevgilim, nasılsın?

Yeni yıla yoğun bir maratonla başlayan ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında sevenleriyle bir araya gelerek şovlarını gerçekleştiren Cem Yılmaz, Avrupa Turnesi’ni geride bıraktığımız gün sahne aldığı Münih’te bitirdi.

Her zaman olduğu gibi yine gösterisine dair paylaşımlarda bulunan ve; “Bu da ben… Avrupa turnemi Münih'de noktaladım. Emeği geçen tüm turne ekibime ve kıymetli seyircime çok teşekkür ederim. Bu küçük turda 40.000 seyirciye ulaştık. Mütevazı başarımı sizlerle paylaşıyorum…” notunu paylaşan Yılmaz bu satırları sevgilisi Defne Samyeli tarafından çok beğenildi ve ikili keyifli bir diyalog gerçekleştirdi.

İşte o paylaşımlar:





