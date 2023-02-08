Cem Yılmaz'dan deprem bölgesine sağlık malzemesi yardımı! Haluk Levent de Acun Ilıcalı'nın desteğini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Ünlü isimler de depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Son olarak komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay’la ilgili paylaşım yaparak bölgede sağlık yardımı yapacağını duyurdu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hatay’daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere, acil müdahele sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay’daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum. Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi.”





Yılmaz "Lütfen hastenelerimizi sağlık çalışanlarımızı malzemesiz bırakmayalım.Bireysel malzeme göndermek için izinleri yumuşatalım. İmkanı olan herkesi bölgedeki hastanelere ulaşmaya ihtiyaclarını tespit edip göndermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT DUYURDU: ACUN ILICALI

Depremin olduğu ilk günden beri, başkanı olduğu AHBAP Derneği'nin üyeleriyle birlikte bölgede çalışma yapan Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yapacağı yardımı duyurdu.

Bölgede büyük ihtiyaç olan içme suyu için Ilıcalı'nın harekete geçtiğini açıklayan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı bölgeye 100 tır Ahbap Su gönderiyor yarından itibaren. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynırların içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler" dedi.