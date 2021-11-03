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Cem Yılmaz’dan olay yaratan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala yorumu

03.11.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Cem Yılmaz "Rustem Batum Sohbetleri" adlı YouTube programına katıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın cezaevinde bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı yorum dikkat çekti.

Cem Yılmaz’dan olay yaratan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala yorumu

Cem Yılmaz, Rüstem Batum’un YouTube’da yayınlanan programına konuk olarak katıldı. Rüstem Batum, Cem Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ve terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın durumu hakkında ne düşündüğünü sordu.

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CEM YILMAZ'DAN DEMİRTAŞ VE KAVALA YORUMU

Cem Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini belirterek "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu ne olduğu bilinen ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

"İLLUMİNATİCİYMİŞ' GİBİ BİR ŞEY OLUYOR"

Cem Yılmaz, "vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğu" şeklindeki soruya ise "Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik. Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" yanıtını verdi. Cem Yılmaz'ın açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.

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Selahattin Demirtaş Cem Yılmaz
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