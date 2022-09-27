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Cem Yılmaz'dan Özge Özberk'li GORA paylaşımı! "Yine yapıyoruz. Her şey yolunda"

27.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında vizyona giren ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği GORA filmi, gişede önemli bir hasılat elde ederek unutulmaz filmler arasında yerini almıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, GORA filmindeki rol arkadaşı Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti.

Cem Yılmaz'dan Özge Özberk'li GORA paylaşımı! "Yine yapıyoruz. Her şey yolunda"

2004 yılında vizyona giren bilimkurgu ve komedi türündeki Türk filmi GORA, unutulmaz filmler arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Filmin senaristi ve oyuncusu ünlü komedyen Cem Yılmaz, seneler sonra filmde "Ceku" karakterini canlandıran Özberk ile bir araya gelerek paylaşımda bulundu.

CEM YILMAZ'DAN ÖZGE ÖZBERKLİ GORA PAYLAŞIMI!

Filmde Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da bir halı satıcısı olan Arif'i canlandıran Cem Yılmaz, rol arkadaşı Özge Özberk ile evlenerek karı-koca rolünü oynamıştı.

U.F.O'lar ile ilgili aldatmacalarından uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satmaya çalışan bir karaktere hayat veren Cem Yılmaz, filmde tesadüf eseri diğer dünyalılarla birlikte uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülmüştü. Birbirine çok aşık olan Arif ve Ceku ise filmin sonunda dünyaya dönerek hayatlarına devam etmişlerdi.

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"YİNE YAPIYORUZ. DEMEK Kİ HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü komedyen, sevilen filmde Ceku'yu canlandıran Özge Özberk ile bir araya gelerek eskileri yad etti.

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Özberk ile Ayzek ile Bir Gece filminin okuma projesi için bir araya gelen komedyen, paylaşımına "Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık! E yine yapıyoruz. Demek ki her şey yolunda." notunu düştü.

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