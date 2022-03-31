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Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'nun nafakasını azaltmak istemişti! Mahkeme karar verdi

31.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka öderken bu nafakanın azaltılmasını talep ederek mahkemeye gitmişti. Nafakanın 40 bin TL olmasını isteyen Cem Yılmaz için mahkeme karar verdi. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL nafaka ödenmesini uygun buldu.

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'nun nafakasını azaltmak istemişti! Mahkeme karar verdi

Cem Yılmaz Ahu Yağtu'yla boşandıktan sonra 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kararı mahkemeden çıkmıştı. Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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