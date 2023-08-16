Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı takipten çıktı! Erşan Kuneri detayı dikkat çekti

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, daha önce dizide birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı.

Hamile olduğu için diziye devam etmeyen Ezgi Mola'yı takip etmeyi bırakan Cem Yılmaz'ın bu hamlesinin neden olduğu merak konusu haline geldi. Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen Mola, ünlü ismi takip etmeye devam ediyor.

Erşan Kuneri'nin 2. sezonunda Uraz Kaygılaroğlu da yer almıyor. Dizinin 2. sezonunda kadroya Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal dahil oldu.



