Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı: 'Ölümden döndü' haberlerini görünce eş dost telaş yapmış

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz, aracıyla bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazayla ilgili çıkan haberlerin ardından ise ünlü komedyen sosyal medyadan açıklama yaptı. Cem Yılmaz kazanın 10 gün önce yaşandığını açıkladı.

"NEREDEYSE KAZAYI UNUTTUK"

Twitter'dan paylaşım yapan Yılmaz, "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce. Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler" dedi.



