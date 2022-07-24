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Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı: 'Ölümden döndü' haberlerini görünce eş dost telaş yapmış

24.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Çıkan haberlerdeki 'ölümden döndü' sözüne atıfta bulunan Yılmaz, "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. 'Ölümden döndü' haberlerini görünce eş dost telaş yapmış" diyerek yaşadığı kazayı anlattı.

Cem Yılmaz geçirdiği trafik kazasını anlattı: 'Ölümden döndü' haberlerini görünce eş dost telaş yapmış

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Cem Yılmaz, aracıyla bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazayla ilgili çıkan haberlerin ardından ise ünlü komedyen sosyal medyadan açıklama yaptı. Cem Yılmaz kazanın 10 gün önce yaşandığını açıkladı.

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"NEREDEYSE KAZAYI UNUTTUK"

Twitter'dan paylaşım yapan Yılmaz, "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce. Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bodrum Cem Yılmaz
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