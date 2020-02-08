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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 02:29 | Son Güncelleme

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina sokaklarında birlikte görüntülendi. İkili baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'da tatil yapan Türkler tarafından görüntülendi.

Cem Yılmaz ve Serenay Saıkaya'nın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

AYNI KAREDE POZ VERMİŞLERDİ

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı müzikalin ardından ikili, diğer oyuncularla birlikte poz vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, atina, defne samyeli,

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