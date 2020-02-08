Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'da tatil yapan Türkler tarafından görüntülendi.
Cem Yılmaz ve Serenay Saıkaya'nın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.
Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı müzikalin ardından ikili, diğer oyuncularla birlikte poz vermişti.
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