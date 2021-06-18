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Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri filmi ne zaman çıkacak? Ünlü şovmenden heyecanlandıran paylaşım!

18.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri’den fotoğraf paylaştı. Dijital platformdan yayınlanacak olan Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri’nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yazın başlayacak olan yeni dizisi için kolları sıvayan komedyen Cem Yılmaz, dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluşacağını söyledi.

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri filmi ne zaman çıkacak? Ünlü şovmenden heyecanlandıran paylaşım!

Cem Yılmaz’ın yeni projelerinden biri olan Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, fotoğrafa “Erşan 1981” notunu düştü. Sevenlerini heyecanlandıran fotoğraftan sonra dizi ile ilgili detaylarda belli oldu.

ERŞAN 1981
Cem Yılmaz, merakla beklenen ve yazın başlayacak olan Erşan Kuneri adlı dizisinin ana karakterinin fotoğrafını paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan 48 yaşındaki Yılmaz, gönderisine "Erşan 1981!" notunu düştü.

İLK SEZON 8 BÖLÜM OLACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

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Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, "Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. ibrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" şeklinde konuşmuştu.

"2022 YILINA HAZIRLANIYORUZ"

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Koronavirüs salgını nedeniyle setlerde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen komedyen, "Setler çok karışık. Herkes dikkatli çalışmaya çalışıyor ama neticede pandemiden dolayı herkes normalinden daha dikkatli davranmak zorunda. Onun için 15 Haziran'da başlayıp, Eylül ayına kadar çalışacağız. 2022 yılına hazırlanıyoruz" demişti.


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