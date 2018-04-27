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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun VIP kaçamağı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın eski eşi, FOX'’taki 'Kadın'ın 'Pırıl'ı Ahu Yağtu bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te geç saatlere kadar eğlendi. Görüntülendiklerini fark edince geceyi sonlandıran ikili, VIP minibüs çağırdı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun VIP kaçamağı!

Ahu Yağtu ve gizemli erkek arkadaşı, muhabirleri atlatmak için yarım saat boyunca VIP minibüste bekledi. Ahu Yağtu ve arkadaşı, sonunda pes edip yola çıktı. İkili Ulus'taki bir siteye giriş yaparken talimat verdikleri güvenlik görevlileri basın mensuplarının fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştı.

''HER KOLUNA GİRDİĞİM SEVGİLİM Mİ?''

Ahu Yağtu geçen günlerde de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Ahu Yağtu, sorular üzerine, “Sadece arkadaşım. Biliyorsunuz ben sokak röportajı yapmıyorum. Her koluna girdiğim sevgilim mi, arkadaşım olamaz mı” demişti.

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AHU YAĞTU'NUN ADI HACI SABANCI İLE ANILMIŞTI

  • Özge Ulusoy 6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan Mayıs'ta ayrılmıştı. Yakın arkadaşı Ahu Yağtu geçen Temmuz'da bir gece kulübünde Hacı Sabancı ile yakınlaşmış, samimi şekilde eğlenmişti.

Bu duruma çok üzülen Özge Ulusoy, ''Ahu 16 yıllık dostumdu. Ama benim için artık bitti. Instagram'dan bile sildim'' açıklamasını yapmıştı.

Ahu Yağtu ise konu hakkında ''Hacı ile tanışıklığımız eskidendi. Özge beni takibi bırakmış. Kendi tercihi. Bir kırgınlığım yok'' diye konuşmuştu.

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Cem Yılmaz Ahu Yağtu

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