Cem Yılmaz'ın genç sevgilisi Rüya Demirbulut, bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın ardından Rüya Demirbulut ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, magazin gündemine bomba gibi düştü. Erşan Kuneri dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz günlerde TV100 kameralarına yakalanmışlardı.

Cem Yılmaz'ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

1995 doğumlu Rüya Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Tam adı Rüya Helin Demirbulut olan genç oyuncu, 2019 yılında başrollerini Eslem Akar ve Hilmi Cem İntepe'nin paylaştığı Tek Yürek isimli dizide kamera karşısına geçmişti.

Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinde rol alan Rüya Demirbulut, filmin başrol oyuncusu Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medyada epey aktif olan Rüya Demirbulut, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Rüya Demirbulut, duru güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı.



