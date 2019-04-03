Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

on olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus büyük ilgi görüyor. Cem Yılmaz, biletleri aylar öncesinden satılan gösterilerini Avrupa ve KKTC'de de sahneledi.

Cem Yılmaz'ın son gösterisinin açılışını ise oğlu Kemal yaptı. Cem Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gösterisinde sahneye çıkan Kemal, seyircilerden büyük alkış aldı. Kemal babası Cem Yılmaz'ı da takdim ederek sahneye çağırdı 'Karşınızda babam' dedi. Cem Yılmaz ise o anları Instagram hesabından 'Can yoldaşım Kemalcim ve güzel seyircimiz' notuyla paylaştı.

