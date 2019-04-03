MAGAZİN

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 01:45 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisinde bu defa oğlu Kemal de sahneye çıktı. Cem Yılmaz o anları sosyal medyadan paylaştı.

on olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus büyük ilgi görüyor. Cem Yılmaz, biletleri aylar öncesinden satılan gösterilerini Avrupa ve KKTC'de de sahneledi.

Cem Yılmaz'ın son gösterisinin açılışını ise oğlu Kemal yaptı. Cem Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gösterisinde sahneye çıkan Kemal, seyircilerden büyük alkış aldı. Kemal babası Cem Yılmaz'ı da takdim ederek sahneye çağırdı 'Karşınızda babam' dedi. Cem Yılmaz ise o anları Instagram hesabından 'Can yoldaşım Kemalcim ve güzel seyircimiz' notuyla paylaştı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Survivor'da elenen isim belli oldu!Survivor'da elenen isim belli oldu!
Nihat Doğan'dan takipçisine skandal tepki!Nihat Doğan'dan takipçisine skandal tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz cem yılmaz oğlu kemal cem yılmaz stand up Diamond Elite Platinum Plus

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da kim elendi? Araba ödülünü kim aldı? İşte Survivor 2019 2 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

Nihat Doğan'dan takipçisine skandal tepki!

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den örnek davranış

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...

Buse Narcı'nın Dubai pozlarına beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla gündem oldu, beğeni yağdı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

Azra Akın'ın oğluyla uyku dansı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Oğlu esprileriyle babasını gölgede bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.