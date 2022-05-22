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Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri için +18 uyarısı

22.05.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri'nin galasında sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz sosyal medyada babasının paylaşımı sonrası gündem oldu. 9 yaşındaki Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri için 18 yaş uyarısında bulundu.

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan Erşan Kuneri için +18 uyarısı

Netflix'te yayınlandığı ilk günden beri gündem olan Erşan Kuneri için Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz bir uyarıda bulundu. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal 18 yaş uyarısıyla dikkat çekti.

Cem Yılmaz, 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu yayınladı. Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.

Kemal Yılmaz diziyi İngilizce izlediğini söyleyerek İngilizce izlenmesini de tavsiye etti.

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Cem Yılmaz'ın oğlunun son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumları yağdı.

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Cem Yılmaz
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