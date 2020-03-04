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Cem Yılmaz’ın taytı olay oldu! 'Serenay'ın mı?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, alışveriş için gittiği bir AVM'de görüntülendi. Yılmaz'ın spor bir giyim tarzı tercih ettiği görülürken siyah taytı da çevredekilerin dikkatini çekti. Yılmaz'ın taytı sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Cem Yılmaz’ın taytı olay oldu! 'Serenay'ın mı?'

Defne Samyeli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, geride bıraktığımız gün bir AVM’de görüntülendi. Spor bir giyim tarzı ile boy gösteren Yılmaz’ın en dikkat çeken kıyafet tercihi ise siyah taytı oldu.

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Birkaç yıl öncesine kadar siyah tişört ve şalvar kombini ile ortalarda boy gösteren ve bu tarzıyla çok konuşulan Yılmaz, görünen o ki Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinde kıyafet tercihini de yeniden gözden geçirdi.

Bu kıyafet tercihi Cem Yılmaz’ın yeniden spora başladığı şeklinde yorumlansa da kimi sosyal medya kullanıcıları da Yılmaz’ın sevgilisi Serenay’ın taytını giydiği yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz,

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