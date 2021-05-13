Cem Yılmaz, 'İyi bayramlar' mesajına gelen yorumları paylaştı

Cem Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda kişisel Twitter hesabında 'İyi bayramlar' mesajı yazdı. Yılmaz, daha sonra bazı takipçilerinin 'İyi bayramlar' mesajına yaptığı yorumları da Twitter'dan duyurdu.

Yılmaz'ın paylaştığı ekran görüntüsünde takipçilerinin "İyi bayramlar desek cevap verecek misiniz sanki", "Valla çok doğru sadece kendi egolarını tatmin ediyorlar. Ben o yüzden ünlü olan hiç kimseyi ne takip ediyorum ne de tweetlerine cevap yazıyorum. İyi bayramlar dilerim" ifadeleri yer aldı.

İkinci tweetinde ise kendisine gelen yanıtlara cevap verdi: İyi bayramlar yazdığımda…



