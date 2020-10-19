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Cem Yılmaz koronavirüs testi yaptırdı! Sonuçların karışmaması için uyardı!

19.10.2020 13:37 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz koronavirüs testi yaptırdı! Sonuçların karışmaması için uyardı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz tek kişilik stand-up gösterisi için turneye çıktı. Turnesini bitiren Cem Yılmaz ve abisi Can Yılmaz önlem amaçlı olarak koronavirüs testi yaptırdı. Testin sonuçları hakkında Cem Yılmaz’ın yaptığı esprili paylaşım takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Sık sık aşk hayatındaki haberlerle gündeme gelen Cem Yılmaz oyuncu Serenay Sarıkaya ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Aralarında 18 yaş fark olan çiftin ilişkileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz’ın ünlü haber spikeri Defne Samyeli’yle olan ilişkisini güzel oyuncu için bitirdiği iddia edilmişti.

Aşk haberlerine karşı sessizliğini koruyan ikili Yunanistan tatilinde görüntülendikten sonra ilişkilerini kabul etmişti. Haklarında çıkan ayrılık haberlerini kesin bir dille yalanlayan ünlü çift kariyer hayatlarına yoğunlaştı. Serenay Sarıkaya koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen projeleriyle ilgili görüşmelerini tamamlarken Cem Yılmaz turneye çıktı. Turne dönüşünde ünlü komedyen koronavirüs testi yaptırdı. Testin yapıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz eğlenceli tarafını da gösterdi.

‘KANLAR KARIŞMASIN’

cem yılmaz

Abisi Can Yılmaz’la birlikte koronavirüs testi yaptıran ünlü sanatçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Cem Yılmaz gönderisine, “Turne dönüşü Covid testi... Arkamdaki arkadaşın Can Yılmaz, ‘Aman birader kanlar karışmasın ben Can Yılmaz’ demesi” notunu ekledi. Can Yılmaz’ın kötü yorumlara karşı yorumlarını sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

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