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Cem Yılmaz paylaştığı fotoğrafla şaşırttı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

Yeni stand-up gösterisiyle gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gözünde arpacık çıktı. Cem Yılmaz gözü şiş halde çekildiği fotoğrafını 'Yakışıklım' notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz paylaştığı fotoğrafla şaşırttı!

Yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı ilk olarak yurt dışında sahneleyen Cem Yılmaz, Mart ayında İstanbul'da da hayranlarıyla buluşacak. Diamond Elite Platinum Plus gösterisinin biletleri bir saat içinde tükenen Cem Yılmaz gözünden rahatsızlandı.

Gözünde arpacık çıkan ve sol göz kapağı şişen Cem Yılmaz son halini Instagram hesabından paylaştı. Sol gözünü yuvarlak içine alarak işaretleyen Cem Yılmaz 'Yakışıklım' notunu yazdı.

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Ünlü komedyenin fotoğrafı bir saatte 50 bin beğeni aldı


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

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