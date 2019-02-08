Cem Yılmaz paylaştığı fotoğrafla şaşırttı!

Yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı ilk olarak yurt dışında sahneleyen Cem Yılmaz, Mart ayında İstanbul'da da hayranlarıyla buluşacak. Diamond Elite Platinum Plus gösterisinin biletleri bir saat içinde tükenen Cem Yılmaz gözünden rahatsızlandı.
Gözünde arpacık çıkan ve sol göz kapağı şişen Cem Yılmaz son halini Instagram hesabından paylaştı. Sol gözünü yuvarlak içine alarak işaretleyen Cem Yılmaz 'Yakışıklım' notunu yazdı.
Ünlü komedyenin fotoğrafı bir saatte 50 bin beğeni aldı
Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj! Hastaneden paylaştı!
Bakan keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler
Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum