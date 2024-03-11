Cem Yılmaz rakı paylaşımı yaptı, sosyal medya yıkıldı! Cüneyt Özdemir'in o sözleri yeniden gündemde

2024 Ramazan ayı geldi, ilk sahurlar yapıldı. Sosyal medyada ramazan başlığı TT olurken bir diğer başlık ise Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından rakı paylaşımı yaptı.

Rakı paylaşımı yapar yapmaz X'te en çok konuşulan isimlerden olan Cem Yılmaz'a tepkiler vardı. Cem Yılmaz'ın paylaşımı sonrası Cüneyt Özdemir'in daha önce söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

CÜNEYT ÖZDEMİR GÜNDEMDE

Cüneyt Özdemir videosunda "Sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen geri zekâlısın onu gösterdiğin için. Bunu gösterdiğin zaman laik olmuyorsun... Alkol sağlığa zararlıdır. Bunlar şekilci. Şu kodlara bak" sözleriyle dikkat çekiyordu.







