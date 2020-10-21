Cem Yılmaz Sağlık Bakanı'na seslendi! 'Tüm ülkede...'

SMA hastalığı için aileler, çocuklarına ilaç bulmakta zorlanıyor. Dereceleri olan hastalığın ilaçların ücretleri astronomik boyutlarda olduğu için birçok aile çaresiz kalıyor. Bu ailelerin çağrısına kulak veren Cem Yılmaz, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaştığı bir metinle bu aileler için yardım isteyen Yılmaz, şunları yazdı:

“AİLELER YETERLİ DESTEĞİ GÖREMİYOR”

"Dostlarım, iyi, güzel insanlar… Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim.

SMA hastası küçük yavrular…

Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı.

Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan olmayanla paylaşacak bu böyle.

Ama yetkililerden de rica ediyorum. SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık bir destek? İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok etki edebilir.