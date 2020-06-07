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Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya mahkemeye koştu! 'Ev gözetleme konusunu...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın bikini hali gündeme düşmüştü. Sarıkaya'nın görüntülerinin alınmasına sinirlenen Yılmaz mahkemeye koştu ve kararı paylaştı.

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya mahkemeye koştu! 'Ev gözetleme konusunu...'

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti geçtiğimiz gün havuzdayken çekildiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamerayla gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti.

cemyilmaz

Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz’ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay olduSerenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay oldu

CEM YILMAZ MAHKEME KARARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya sayfasından mahkeme kararını paylaşan komedyen Cem Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini takipçilerine duyurdu.

Yılmaz açıklamasında "Israrla, ev gözetleme konusunu olağanlaştırma çabanızı anlıyorum. Mahkeme kararını “magazin” sayfaları, sosyal medya hesapları 'talebi reddedildi' diye vermiş... Bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz? Açık bir Türkçe ile yazıyor aşağıda... İnsanların evini gözetleyemezsiniz..."

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